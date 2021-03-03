台塑四寶預計在周五進行業績說明，今年大陸地區因為防疫關係，多鼓勵民眾「就地過年」，使得當地業者提早開工，加上美國德州的暴雪衝擊當地石化產能，支撐報價，台塑四寶首季業績將迎淡季不淡，今四寶股價有撐，台塑(1301)、台塑化(6505)大漲逾1.5%，南亞(1303)、台化(1326)上漲逾1%。

大陸今年為防止新冠肺炎疫情擴散，農曆年推動「就地過年」，以台化為例，在地過節措施，使留崗工人大幅增加，台化在寧波約1000位陸籍同事，去年返鄉比率49.2%，今年只有12.8%，下游廠商也比起往年會好很多，有訂單又有工人，春節期間停工降低、開工日也會提早，而且因產品去化，節後備料陸續增加，有利於第一季營運。台化就預估，第一季各種產品均看好，PS、ABS、PP、PC都會有不錯的利差，SM、苯酚、丙酮利差回升，芳烴系列中苯、PX、PTA、PIA 經營轉好，紡纖品PX、PTA及台灣的短纖紗及嫘縈都有機會在第二季以後擺脫虧損。

2月美國德州颳起大風雪，使得當地面臨停電休廠狀態，衝擊到許多當地的煉油廠和石化產業，其中包括台塑美國，也影響到美國煉油廠產能的約31%、佔世界產能的6%受到影響，而美國化學產能有25%也受到衝擊。

歐美石化供給意外促使中東貨源轉移，亞洲、大陸石化市場進口貨源持續緊縮，庫存水位偏低，上週遠東區五大泛用樹脂報價強勢反映，ABS、PS現貨報價分別大漲230美元、160美元；LDPE勁揚145美元，PP、LLDPE彈升130美元；HDPE、PVC攀揚100、50美元。

(時報資訊)