1.聯電(2303)三大法人持續賣超，惟2月營收同期新高，股價開低後拚上高檔。

2.台積電(2330)：三大法人賣超不手軟，加上昨夜ADR續跌5.69%，盤初股價續探低至585元。

3.海光(2038)：鋼筋價俏，吸引多頭搶進，盤初即放量觸及漲停。

4.官田鋼(2017)：漲價題材升溫，昨外資買超109張，盤初挾量漲逾3%。

5.中鋼(2002)：盤價看漲，昨三大法人逆勢聯手買超3615張，盤初股價續漲約2%，。

6.第一銅(2009)：昨獲外資轉買超168張，加上周一LME期銅漲逾1%，激勵盤初股價漲約4%，重返5日線上。

7.麗清(3346)：2月營收同期高、年增166.3％，早盤放量漲逾4%。

8.國巨(2327)：2月營收創歷史同期新高，Q1拚改寫同季次高，早盤抗跌小揚，企圖站穩550元之上。

9.華新科(2492)：2月營收刷同期新高，多方走路有風，漲幅達2%。

10.勤凱(4760)：2月營收連6個月創歷史新高，投信進場布局，盤初一度勁揚近5%。

11.冠德(2520)：現金殖利率通較高，成資金避風港，早盤成功突破37.6元附近壓力區，創3個多月以來波段高點。

12.柏騰(3518)：3C產品外觀處理出貨放量助攻營運，底部整理結束，跳升半根漲停板。

13.和康生(1783)：大江每股29元、合計6億元收購3成股權，激勵開盤跳空鎖漲停，委買張數高掛逾10萬張排隊。

14.大江(8436)：砸6億收購和康生股權，市場不捧場，股價下殺4%，月線告急。

15.上緯投控(3708)：碳纖維複材持續放量出貨，年營收成長可期，早盤逆勢走揚3%，攻上150元。

16.儒鴻(1476)：首季營運淡季不淡，外資目標價突破500元，晨盤走升近4%，逼近前高454.5元。

17.太景*-KY(4157)：流感新藥啟動二期臨床，激勵晨盤放量彈漲5%，收復季線。

18.喬山(1736)：業績雙響炮，2月及前2月營收均創同期新高，Q1淡季不淡，鼓舞早盤一度大漲5%，攻克月線。

19.台耀(4746)：新冠疫苗生產充填有機會接下，早盤聞訊強彈6%，一舉站上50元及各短均線。

20.金居(8358)：創辦人宋恭源疑涉敦南內線交易，開盤賣壓湧出，跌逾3%。

21.聯詠(3034)：2月營收飆新高，外資續喊買、上看630元，早盤一度逆漲至492.5元，惟空壓持續增強，股價又翻黑。

22.天鈺(4961)：外資連10日相挺買超，月線有撐，股價反彈漲逾3%，一度重返200元關卡。

23.凱鈺(5468)：遭列警示股，1月每股虧損1.01元，晨盤重挫22.85元跌停。

24.雄獅(2731)：海外旅遊可望解禁曙光，早盤上攻漲約3%，再拚前波高點。

25.富邦金(2881)：外資昨回補，早盤放量漲近2%。

26.國票金(2889)：無懼外資昨轉賣超，早盤多頭挺，仍漲逾3%。

27.鼎炫-KY(8499)：2月營收登歷史同期新高，早盤漲4.5%，收復10日線、季線。

28.國統(8936)：中南部水情吃緊，水資源受矚，早盤挾量漲近5%。

29.淳紳(4529)：爆掏空案，早盤連吞3根跌停，丟失所有均線。

30.直得(1597)：5G＋半導體助營運，三大法人連2日買超，早盤續漲近4%。

(時報資訊)