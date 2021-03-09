台股回檔修正，水資源概念股挾著缺水題材發燒，多頭人氣旺盛，千附(8383)漲幅在5%以上、國統(8936)大漲超過4.5%、鉅邁(8435)漲幅在3%左右，力麒(5512)、山林水(8473)漲幅在1~2％不等，基士德-KY(6641)勉強維持平盤之上。

國統擁有大口徑鑄管技術，及擁有兩岸水利工程經驗，旗下三大類產品包括大口徑輸配水管線設計、製造產品包含混凝土製品(PCCP、JCP)、鋼管製品(PE及SPE、WSP)、延性鑄鐵管等，並由此延伸至工程承裝及BOT案發展，目前主要承攬淨/污水處理的輸配送水工程並經營海水淡化廠，2020年營收達37.21億元，年減2.74%。

專業水醫生鉅邁主從事工業水化學處理業務，包括工業水處理藥劑生產、銷售、研發及技術諮詢，為台灣前三大工業水處理藥劑廠，並已在大陸及越南市場佈局。目前台灣水處理市場趨於飽和，鉅邁積極透過差異及客製化掌握市場優勢，在大陸地區方面，政策日益重視環保議題，市場商機龐大，公司積極投入相關應用的石化製程及煉油等水處理項目，另外，在越南方面，已成立越南公司，建立完整銷售服務架構，進而發展相關的東協市場。

基士德2020年前2月營收1.79億元，年增55.38%，台灣分公司繼取得台灣南部某科技園區智慧水處理系統開發案後，2月再拿下台灣北部綠色農場智慧控制系統開發案；在智慧水務訂單，透過AI智能調控，將使科技園區系統中的設備能有效運行，並達到節電及穩定水質效果。

(時報資訊)