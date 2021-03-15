高雄市政府積極推動路平，至於要怎麼驗收？市長陳其邁上任後，特別要求落實道路「高高平」，原縣區道路品質要跟市區一樣；庄腳跟都市也都要一樣，不能有雙重標準。

陳其邁昨（14）日在臉書指出，工務局會用「高低平坦儀」檢測道路，驗收時標準差一律必須小於2.8mm，符合施工規範才可以。

高雄市長陳其邁上任後，要求落實道路「高高平」。（圖／摘自陳其邁臉書）

12日起，高雄市府正改善林園路平，包括十幾條道路，總經費約1226萬元。陳其邁表示，其中北汕路，北臨林園工業區，南接林園汕尾地區，商家林立人口密集，是聯外重要道路。另外，仁武區人口成長快速，加速公共建設、改善淹水是當務之急。

陳其邁也提到，北屋排水整治及草潭埤滯洪池開闢完工後，將減緩仁武北屋排水沿岸淹水情形，並保有愛河水系源頭生態環境，完成愛河最後一哩路整治，多功能滯洪池，也將提供社區非常好的親水公園。排水渠道改建工程編列預算9千萬，預計今年7月開工，111年8月完工；草潭埤滯洪池開闢工程，已提報水利署前瞻計畫，期盼明年9月如期完工。

草潭埤滯洪池開闢工程，已提報水利署前瞻計畫。（圖／摘自陳其邁臉書）

此外，近期水情吃緊，因此陳其邁到鳳山水庫淨水廠視察，同時推動鳳山水庫蓄升計畫。高雄2越25日就已開始實施夜間減壓供水，高雄民生加工業用水145萬噸，最近因市民節水合作，民生及工業用水138萬噸，減少了5%。

至於高屏溪川流量下降，高雄市政府採取幾項因應措施，包括加緊完成鳳山水庫補強止漏工程，以提升約80萬噸蓄水量，也改善從東港溪取水支援民生用水的水質，提高民生用水產能，並超前部署溪底下的伏流水。陳其邁提醒，雖然目前高雄水情相對穩定，但也請忍耐一些，節約用水來度過這個難關。

(中時新聞網)