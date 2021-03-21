徐姓男子假冒洋酒進口商、多家旅行社的總經理身分，並於前年10月「裝闊」到高雄知名酒店消費，得知先前時常點檯的舞小姐小薰（化名），因為腳傷無法上班，徐男便謊稱要給小薰賺錢的機會，騙她投資125萬元，高雄地檢署偵結後，依詐欺罪嫌起訴徐男。

起訴指出，徐男高雄某知名酒店的常客，而小薰則是徐男時常點檯的舞小姐，徐男到酒店消費時，皆以假名並裝闊冒稱自己是洋酒進口商及多家旅行社的總經理，在2019年10月間，徐男再度到酒店消費，發現小薰因腳傷沒辦法上班，頓時沒有收入，認為有機可趁，就出主意誆騙小薰出錢投資公司。

徐男佯稱自己是高雄某公司的負責人，並且公司位在苓雅區大順三路，該房產為自己所有，若小薰願意投資300萬元一起經營公司，便可以共同擁有共值1500萬元的公司房地、傢俱等，而5至10年後，小薰還可獨得公司房地所有權。

小薰聽聞後不疑有他，陸陸續續投入125萬元入主公司，徐男見小薰上當後，甚至還供稱表哥因為卡到官司，需要繳納6萬元罰金，要求小薰代繳部分金額，並稱會計入投資金額當中，但後來小薰多次前往公司所在處，卻發現大門深鎖，仔細一查才發現房地所有權人並非徐男所有，甚至合約見證人也是假造，小薰此時才發現自己受騙，憤而向法院提告。

經過高雄地檢署偵查，雖然徐男喊冤堅決否認欺騙小薰，但檢方勘驗雙方的對話紀錄及銀行交易明細等事證，認為徐男確實利用假身分，誘騙小薰出錢投資公司，全案偵結後，檢方依詐欺罪嫌起訴徐男。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )