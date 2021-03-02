政府祭出打炒房措施後，房市買氣堅挺，六都前二月建物買賣移轉3.96萬棟，年增18％，前二月交易量創下近十年新高，桃園、台中、高雄均逾二成，六都除了台南市之外，其餘都會區都有雙位數的成長，房仲業者認為，政府可能再祭出其它打房政策，帶動一波新政上路前的交易熱潮。

根據六都地政局2日公布買賣移轉棟數資料，2月受到農曆春節的工作天數影響，買賣移轉棟數為1.55萬棟，月減35％、年減14％，不過若以前二月來看，六都近4萬棟的近十年最高量，反應去年底打炒房措施上路以來，對於目前以自住買盤為主的房市交易，所受政策影響極為有限。

統計顯示，今年前二月房市交易量延續去年下半年以來的熱潮，六都買賣移轉棟數均是近年同期新高，雙北市、高雄市均為七年來同期新高，桃園市、台中市為十年來同期新高，台南更創下14年以來同期新高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府積極打炒房，但目前房市自住當道，政策對於自用需求影響有限，整體移轉數據呈現房市穩定復甦，金牛年經濟成長強勁，全球低利環境不變且資金充沛下，房市維持復甦的趨勢，但在政府打炒房的政策下，非自用需求也會受到壓抑。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，今年全球仍處於低利率及寬鬆政策的環境下，房市交可望延續去年的熱度。不過，政府去年12月祭出健全房市方案後，部分投機客退出市場，目前評估修正房地合一稅的短期交易定義，若修法通過後，應能降低短期交易的獲利，有效抑制短期投機炒作，讓房價走向穩定的格局。

台灣房屋趨勢中心經理陳定中表示，各界原本預期今年移轉量可能會因去年底央行打炒房而衰退，不過自住客並非政策約束的對象，不會因打炒房而限縮購屋意願，使整體買氣依舊維持溫和樂觀的發展基調。

(工商 )