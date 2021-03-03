在疫苗施打大幅進展及弱勢美元格局下，風險偏好上升，資金大幅回流新興市場，激勵新興亞股普遍走強，其中以陸股與台股表現最強。投信法人指出，在基本面好轉下，亞洲市場仍將持續吸引長線資金，其中以陸股及台股相對看好。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，展望亞股後市，由於歐美經濟持續復甦，帶動亞洲出口國家如大陸、台灣、南韓經濟快速恢復，另一方面，美國新任總統拜登上台後，中美關係預期將大致維持現狀，但拜登政府較具可預測性，且敵對性較小，中美兩國關係或會有所改善，也有利亞股的上攻。

分析師預估新興市場2021年企業獲利將成長28％，新興亞洲獲利表現最佳，在基本面好轉下，亞洲市場仍將持續吸引長線資金，目前亞洲股市仍在主升段多頭格局，短期震盪修正過程中反而是尋找績優個股的時機，其中以陸股及台股相對看好。

李文孝指出，大陸受惠於三大行業支柱推動，包括科技、可持續發展及「十四五規劃」所提出的「雙循環」，經濟成長速度仍將領先全球多數國家，未來股市上漲動能將最強；台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業，加上內需復甦，持續正向。

就產業別來看，企業需要採納人工智能、自動化、5G及生物科技等新技術以維持增長，相關新科技將會繼續表現強勁；隨著世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。

(工商 )