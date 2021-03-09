美國科技股持續重挫，那斯達克、費城半導體指數紛紛殺破季線，並吐光今年所有漲幅，台積電ADR周一（8日）也暴跌近6%，影響所及，台積電今（9日）一度重挫2%，最低來到585元，眼看季線岌岌可危。對此，分析師表示，現階段台積電處於C波回檔修正，在550元附近容易出現多方抵抗，目前仍未見止跌跡象，投資人不宜躁進才能自保。

美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市轉進債市疑慮，拖累美國科技股頻頻破底。費半指數過去兩年漲幅都超過50%，今年2月16日更衝上3238點新高，但隨後行情急轉直下，8日重挫5.4%，不到1個月時間，累計挫跌近15%，而台積電ADR從上月高檔142美元，至周一下殺至113.9美元，已暴跌近20%。

台積電早盤一度下跌13元，殺到585元，季線577元再度拉警報，股價失守6字頭後，低接買盤也跟著進場，終場跌幅收斂只小挫3元、收在595元，上周五低點584元所幸未摜破。

摩爾投顧分析師龔中原指出，台北股市連番下挫的主因是台積電，在外資法人持續「割韮菜」賣超的情況下，股價則從679元一路下殺跌破600元。從技術面來觀察，台積電正在進行C波回檔修正，在550元附近容易出現多方強力抵抗，目前股價仍未見止跌跡象，投資人不宜躁進。

外資持續砍殺台積電，去年10月下旬盤中零股交易至今，累計提款逾2300億元，與此同時，台積電散戶股東人數（截至3/5）逆勢攀升到90.6萬人。

龔中原認為，外資法人賣壓未歇，加上小資族狂搶台積電作為存股標的，導致台積電籌碼趨於凌亂，即使未來台股止穩後，台積電再次上攻的氣力也不會強。至於台股近期的回檔滿足位置，不妨注意1月29號「多空反轉」點約在15100點附近。

(中時新聞網)