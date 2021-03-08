連接線束廠—貿聯-KY(3665)2月合併營業收入為6500萬9000美元，月減12.68%，儘管供應鏈半導體元件及上游材料缺料問題未解，貿聯-KY因擁有車用及資料庫中心兩大成長動能，貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然外在環境變數不少，今年營收可望維持年成長兩位數。

2月因逢春節，亞洲廠區生產減少，除了資訊科技類(IT)產品以海外發貨倉持續供貨外，其他產品線皆因廠區休假而減少出貨，致使貿聯-KY自結2月合併營收6500萬9000美元，月減12.68%，但年成長13.27%，累計前2月合併營收為1億3945萬5000美元，較去年同期成長27.4%。

就各產品來看，2月資訊科技產品因春節期間，海外發貨倉仍持續供貨營收維持水準；電器、醫療設備線束、車用及工業用線束營收因春節減少。

貿聯-KY表示，春節後半導體設備(屬工業用)、車用、數據中心需求能見度仍強，惟3月起須關注IC缺料對部分產品及客戶端的影響。

(時報資訊)