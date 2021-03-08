圓剛(2417)及圓展2家母子公司，今年2月營收再創佳績，圓剛2月份合併營收為3.8億元，較去年同期合併營收1.93億元相比，年增97.25%；圓展今年2月單月營收3.11億元，年增122.5%。圓剛日前公告持有圓展股權來到49.92%。

圓剛主要產品為居家及上班設備用品、線上直播相關周邊，受惠疫情推升宅經濟發燒，圓剛這二大類產品需求大好，推升該公司去年合併營收衝上近70.3億元，年增140%，創歷史新高。圓剛去年10月攜手AI圖形處理器大廠輝達等夥伴，成立AVerAI聯盟，提供多元彈性的AI邊緣運算解決方案，作為今後搶攻智慧工廠多元應用商機。

圓剛子公司圓展(3669)去年營收近40.7億元，年增89.9%，同創新高。全球疫情影響下，居家工作、遠距教學的產品需求強烈，雲端視訊會議攝影機、實物攝影機、自動追蹤攝影機等產品，自去年下半年出貨暢旺，是營收創新高主因。圓展去年全年稅後盈餘衝上7.8億元、年增逾9倍，EPS為8.48元，創下歷史新高紀錄，每股擬配發5元現金股利，以3月5日收盤價75.2元計算，殖利率達6.64%。

(時報資訊)