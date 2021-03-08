在經濟不斷增長和美利率不斷上升的背景下，市場對此前大熱科技股的「看空」此消彼長，同時，不少投資人堅信，價值投資將捲土重來。

管理著總資產150億美元的美國歷史最悠久的中型市值價值基金Ariel Investments的創始人John Rogers表示，美國將重蹈一個世紀前「咆哮的20年代」的覆轍，這將最終鼓勵投資者拋售科技股，轉而青睞對經濟更為敏感的企業。

John Rogers表示，自2009年以來，一直在等待經濟的蓬勃復甦。此次，將是一個可持續的復甦。他還說，經濟復甦的力度將使人們感到意外，並對聯準會極端鴿派的貨幣政策提出挑戰。

對特殊目的收購公司(Spacs)的瘋狂買入，是成長型股票見頂的跡象，這是一個市場有泡沫的信號。基於股票未來的盈利能力，不斷攀升的美債利率降低了持有成長型股票的相對吸引力。

聯準會過於樂觀地認為，它們能夠將通膨控制在可控範圍內，美債市場利率上升將降低科技公司等非常受歡迎的成長型股票的未來收益價值。另外，通過首次公開發行(ipo)或與Spacs進行交易的投機性公司也將受到影響。

價值投資的支持者認為，昂貴的成長型股票估值加上疫情後經濟的強勁復甦，將導致兩種投資方式之間的重大轉變。

價值投資的基礎是找出股價低於其真實價值的廉價公司，這也是華倫‧巴菲特長期信奉的投資方法。John Rogers在近40年的職業生涯中一直專注於買入估值偏低的股票。

在2000年互聯網泡沫破裂後，價值型股票和對經濟週期敏感的股票出現了繁榮，但在過去10年裡，以美國科技巨頭為首的成長型股票遠遠超過了價值型股票和對經濟週期敏感的股票。

當10年期美債殖利率上升時，成長型股票相對於價值而言顯得太貴了。價值股將迎來十分強勁的復甦，從盈利的角度來看，它們將受益。它們的收入現在就有，而不是等到二三十年後。

2月份，羅素1000價值指數的表現比同期成長指數高出6個百分點，上漲5.8%，而同期成長指數下跌0.1%。美國銀行分析師表示，這是自2001年3月以來價值指數的最大漲幅。

上周，分析師們還表示，儘管利率上升引發了這種輪動，但人們更青睞價值而非成長還有許多其他原因，包括利潤週期、估值和頭寸調整，這些因素可能會推動投資者對價值型的進一步青睞。

John Rogers看好「收費能轉換成利潤的股票」，比如KKR、Lazard和Janus Henderson等公司，同時看好包括CBS維亞康姆(Viacom)和尼爾森(Nielsen)在內的傳統媒體。

(中時新聞網)