美國零接觸掃描器公司Evolv Technology周日宣布將與空殼公司NewHold Investment Corp合併以推進上市計畫，這筆交易對Evolv的估值約為17億美元。

Evolv的主要投資者包括微軟共同創始人比爾·蓋茨與創投公司General Catalyst。

《華爾街日報》報導，這項交易料將於第二季完成，Evolv計畫在那斯達克市場掛牌，股票代碼為EVLV。報導指出，這項交易估將為Evolv帶來約4.7億美元收益。

特殊目的收購公司（SPAC）就是所謂的空殼公司，使用募集而來的資金收購未上市公司，目的是讓收購的標的避開傳統的首次公開發行（IPO）程序，而直接進入公開市場。

由於這種借殼上市的相關監管審查較少，以及在市場估值與籌資方面的確定性較高，正吸引越來越多公司與SPAC公司合併，作為進入公開市場的捷徑。

根據Evolv官網，Evolv使用AI技術與感測器對體育場、醫院、學校和娛樂場所等公共場域的人員進行掃描與比對，以消除金屬探測器的使用漏洞。該公司並表示其主要客戶包括全球最大主題樂園集團Six Flags Entertainment Corp、紐約市大都會藝術博物館，以及林肯中心。

(時報資訊)