保護元件廠富致（6642）為分食全球100億元PPTC終端裝置商機，未來將以每年15％速度擴產，新廠預計在2023年下半年投入量產，全產稼動之下，富致月產能可望突破億顆，較現有產能翻一倍，新產能挹注之下，富致可望登全球PPTC二哥寶座。

PPTC近年較少廠商擴產，富致在工控、車用以及智能化訂單湧入之下，2021年罕見啟動擴產，富致董事長陳繼聖表示，富致的新廠導入量產之前，將透過製程優化、速度提升、人員素質提升的方式擴產，將以每年約10～15％的擴產幅度提升產能，以目前月產能4,400萬顆估計，今年底可望增產20％，達每月5,200萬顆。

富致今年1月毛利率達51％，營收亦創下歷史新高紀錄，陳繼聖表示，主要因客戶回補庫存、年前提前拉貨所致，雖然客戶帶點怕缺的overbooking心態，不過陳繼聖看好富致今年上、下半年營運比重將達五五波，3月在新的設備進廠之下，不排除挑戰1月的營收水準，若月營收可維持在5,000萬元以上，5字頭的毛利率將有撐。

至於新廠進度，富致已經在五股工業區購入2,300坪用地，容積率可達360％，陳繼聖預期，2023年底新廠可望投入量產，全產稼動之下，月產能可望翻倍達1億顆，有新產能加入，富致也規劃產出結合過電流元件、過電壓元件的模組產品，中長期希望挑戰PPTC二哥寶座。

富致曾入股過電壓陶瓷元件廠商，未來將尋求機會與半導體過壓元件廠結盟，並且不排除交互參股。

富致去年營收、獲利均創下歷史新高紀錄，今年能見度達一季以上，到今年中的訂單沒有太大問題，法人預期，富致2021年營收可望大幅成長15％達5億元，每股盈餘則有機會自3元起跳，營收、獲利可望持續締造新猷。

(工商 )