法國商政媒三棲的億萬富豪奧利維．達梭（Olivier Dassault）7日搭自家「達梭集團」生產的商用直升機，卻不幸失事墜毀喪生，享年69歲。由於起飛、失事地點都在達梭家族的私人宅邸內，有關直升機墜毀的過程與細節，達梭家族與檢警人員直至8日都不願公布。但檢方已開始對可能涉及的過失殺人罪進行調查。

奧利維是現任右翼「共和黨」國會議員，同時也是法國最大軍火集團「達梭家族」長孫與準接班人，還是法國右翼最大媒體《費加洛報》的老闆。不料7日搭機從北部諾曼第區自家停機坪起飛後不久，就因不明原因墜地爆炸--包括直升機駕駛與奧利維本人當場死亡。

達梭集團生產知名的「幻象2000」（Mirage 2000）、「飆風戰鬥機」（Rafale），不僅是法國空軍的戰鬥主力，也是法國軍購外交的明星戰鬥機，服役於世界多個國家，其中台灣也是幻象2000的客戶之一。

儘管奧利維死前仍未成為達梭集團的正式接班人，但外界咸認為他會在2022年國會大選前卸任國會、返回家族重扛軍火事業，然而計畫趕不上變化，他的突然離世也對法國政壇、共和黨造成震撼，總統馬克洪為首的政治人物第一時間同表哀悼。馬克洪稱，這是國家「巨大損失」，奧利維熱愛法國，是一位重要的政治家與實業領袖，終生為國家貢獻服務。

根據《富比世》（Forbes）2020年統計，達梭財富在全球排名第361，財產約73億美元（新台幣2,001億）。

(中時 )