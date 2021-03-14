加油趁早 汽、柴油各漲0.3元及0.2元

中油表示，產油國維持減產及美國參議院通過1.9兆美元紓困法案，國際原油續揚。按浮動油價調整原則，國內各式汽、柴油每公升原應各調漲2元及2.6元，但因亞鄰最低價限制，汽、柴油價格僅調漲0.3元及0.2元。台塑化稍後也跟進宣布同等調漲方案。中油、台塑化目前應調未調之汽油、柴油吸收成本各為每公升1.7元及2.4元。

調整後，中油參考零售價為92無鉛汽油每公升26元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。

至於台塑化15日凌晨1時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升26元、95無鉛汽油每公升27.4元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23元。

中油指出，本週調價指標7D3B週均價從每桶64.14美元上漲 至67.32美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為3.99％。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲2元及2.6元，經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油各調漲0.3元及0.2元。

因經濟數據較佳、美元下跌提振商品價格，汽油需求攀升及油品庫存下降帶來支撐，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月11日收盤上漲2.5％，成為每桶66.02美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚2.6％，每桶達69.63美元。

石油輸出國組織（OPEC）最新月報分析，全球石油需求有望在下半年復甦，但因疫情造成的旅遊限制恐將持續，推估2021年全球石油需求年增6.5％，達9,630萬桶/日，還未能達到疫情前約每天1億桶水平。

美國能源部預估，OPEC+維持減產決定，3、4月OPEC原油日產量將維持約2,530萬桶，但因預期沙烏地阿拉伯將會結束自願減產100萬桶/日措施，5月OPEC原油日產量恐將增至2,660萬桶；下半年OPEC原油日產量也將提高至2,790萬桶。

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