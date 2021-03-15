買盤趨緩，上周五歐美原油期貨回落0.6%；儘管石油輸出國組織(OPEC)預測，今年原油需求將在下半年出現強勁復甦，然而3月初美國能源資訊署(EIA)所公布的數據顯示，原油庫存增加1380萬桶，顯示原油庫存依然處於高位，使得原油期貨價格收低。

但根據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，截至3月12日當周，美國總鑽井數減少了1座，來到402座，為去年11月以來首次出現下降，亦趨緩終場油價跌勢；其中美國原油跌幅0.6%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.41美元，報每桶65.61美元；4月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.97美元；4月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.15美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.41美元，報每桶69.22美元。(商品行情網)

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