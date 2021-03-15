3C連鎖通路燦坤(2430)去年在展店以及整體績效提升，獲利創4年新高，每股純益1.85元，董事會已通過擬配息1.55元，高殖利率帶動今早股價開高走高。盤中漲停23.55元，股息殖利率仍有6.58%。

燦坤2020年改裝策略奏效，去年第4季獲利創佳績，單季稅後純益0.99億元，創4年來單季新高，季增約19.27%、年增94.12%，每股純益0.6元；去年全年稅後純益3.08億元，年增45.58%，每股純益1.85元，去年獲利創4年來新高。

燦坤董事會通過去年度盈餘分配案，擬配1.55元現金股利，以上周五收盤價21.45元估算，殖利率7.23%。

燦坤2020年營收195.43億元，年增3.31%；毛利率15.59%，年減0.3個百分點；成本控制得宜，營利率2.17%，年增0.27個百分點；稅後純益3.08億元，年增45.58%，每股純益1.85元。

隨著今年以來NB等產品持續熱銷加上去年基期較低，燦坤今年1~2月營收37.25億元，年增16.86%。

燦坤去年推出新一代店，包括大型店Awesome，主要特點為店內空間高達300坪以上，空間明亮、舒適風格，且產品符合原廠展示規範。燦坤今年再打造Surpass超越店，以尊榮、非凡以及專業為概念，具備完整通路模式，力拚全年營收比去年好。

(時報資訊)