美國總統拜登就任後首場美中外交與國安高層會晤，19日於阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage)落幕。澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對此分析，中美高層這次會面，確立未來短時間內是「鬥而不破」的局勢，雙方看起來像是撕破臉，但關係並沒有真的破裂。

現為澳洲中華全球研究中心研究員、專欄作家的宋文笛接受《中評社》訪問時提到，因拜登上任第一年持續前總統川普政府的政策，加上大陸2022年下半年將召開二十大，雙方短期內仍會持續強硬態勢，至少在明年秋天前不會有大改變。

宋文笛分析，美中這次僅是碰頭會，原先就非戰略性內容，雖然知道會競爭，但也給了彼此一點面子，且更重要的是這次會面是「為見而見」，不是要解決具體的議題。至於雙方這次會面的意義為何，宋直言，對美方而言，是各自表述立場，美國一開場就提對方不想提的事務，雙方既然傷感情的事情都提了，美方就要站穩立場；至於大陸也沒有客氣，表態內容大部分滿足內部的需求。

另外，在該場會議中，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表達對台灣、香港與新疆等地情勢的關切，卻引爆會議砲火四射。美智庫「藍德公司」研究員葛羅斯曼（Derek Grossman）分析，由於美國、台灣、大陸彼此都不願退讓，華府與大陸關係已回不去。未來雙方恐只能在狹隘而有限的挑戰中進行合作。

(中時新聞網)