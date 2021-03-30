鴻海去年EPS7.34元 擬配發4元現金股利 15:112021/03/30 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海（2317）30日召開董事會通過去年財報，經結算去年EPS7.34元，表現不若前年的EPS 8.32元，會中同步通過擬配發4元現金股利，以30日收盤價129.5元計，殖利率3.08％，派發率達54.5％。 捷流閥業去年EPS達7.55元歷史次高 每股配5.11元現金股利 《電機股》捷流閥業去年EPS7.55元 配息5.11元 (工商 ) #鴻海 #EPS #擬配發 #元現金股利 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》英業達去年EPS2.1元 擬配息1.85元 14:332021/03/30 財經 《觀光股》瓦城去年每股大賺15.95元 擬配息14.5元、殖息率6％ 08:022021/03/30 財經 《生醫股》晟德去年每股盈餘8.5元 擬派利2.5元 07:452021/03/30 財經 利奇盤中衝上19.3元 股價創7年新高 12:102021/03/30 財經 《半導體》十銓去年每股賺2.06元、擬配息1.1元 今年戰新高 11:262021/03/30 財經 《電機股》力達-KY去年每股盈餘2.22元 擬配息1.11元 07:452021/03/30 財經 《鋼鐵股》第一銅去年轉盈 每股賺0.22元、發0.8元 14:332021/03/30 財經 《鋼鐵股》海光轉盈0.87元 擬配股0.5元 11:432021/03/30 財經 東鹼配發現金、股票各0.9元 誠泰配發現金1.2元、殖利率4.81％ 14:202021/03/30 財經 《鋼鐵股》官田鋼去年轉盈 擬配息0.2元 12:172021/03/30 財經 臺企銀放款 今年拚增5％ 04:102021/03/30 金融．稅務 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 鴻海去年EPS 7.34元 呈三率三降 - 財經 - 工商 財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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