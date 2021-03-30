鴻海（2317）30日召開董事會通過去年財報，經結算去年EPS7.34元，表現不若前年的EPS 8.32元，會中同步通過擬配發4元現金股利，以30日收盤價129.5元計，殖利率3.08％，派發率達54.5％。

捷流閥業去年EPS達7.55元歷史次高 每股配5.11元現金股利
《電機股》捷流閥業去年EPS7.55元 配息5.11元

(工商 )

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