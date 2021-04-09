圖二：台灣金工品牌以覺學，也將於此次華山選物店工藝館中展出。（台灣設計研究院提供）

圖三：松山文創園區「匯聚宮」主視覺，於21日至25日開始，首日僅開放專業人士換證入場。（台灣設計研究院提供）

圖四：花博爭艷館「萬神殿」主視覺，於21日至25日開始，首日僅開放專業人士換證入場。（台灣設計研究院提供）

去年因疫情關係，台灣文創盛事「台灣文博會」無法舉辦，因此即將於16日登場的2021台灣文博會被手矚目，今年以「Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」為主題，結合數據、天地智慧、地方經驗與群眾參與，並同樣劃分出華山1914文創園區、松山文創園區及花博爭艷館區等三大區域，另外此次還特別於線上打造「Get Buy」專區，首次以商策合一的模式，企圖將文化策展、設計品牌、IP圖像授權等內容互相串聯。

在本次文博會中，將由華山1914文創園區的「相信率」於16日率先開跑，以匯聚的力量為主題將展區分為以沈浸體驗為主的主題館、匯集優秀工藝技術的工藝館、利用即時參與創造食物與跨領域體驗的議題廚房等，另外還以23.5度串起台灣文化、生態、物產的嘉義縣館、花蓮縣館，並各自特色、精神的主題選物店。

松山文創園區「匯聚宮」、花博爭艷館「萬神殿」中則吸引共500家設計品牌、IP圖像創作者，前者以Package為主題，探討後疫情時代零售市場的變化，後者則IP比喻為多神信仰的世界，另外文化部在臺灣文博會期間，特別推出「藝FUN NEXT」會員專屬優惠，「藝FUN NEXT」會員可獲得「6＋1」張消費滿600元折抵50元的優惠券，其中6張於文博會現場使用、1張於線上專區（臺灣文博會線上買「Get Buy」專區12日率先上線）使用。

(中時 )