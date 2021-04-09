杜鵑姐因家庭衝突及精神症狀等因素離家北上，最後露宿街頭，去年5月入住「潭馨園」，入住期間她勤奮節儉，從事二份工作還清債務、努力儲蓄，隨著生活趨於穩定，她漸漸找到與症狀共處的方法，去年10月成功也已回到社區租屋，靠自己生活至今已半年。

2020年芒草心在台塑企業暨王長庚公益信託的贊助下，成立北部地區第一個專收女性無家者的據點「潭馨園」，至今共收容12名大姐，其中4名已成功於社區租屋。這些大姐們各自因婚姻破裂、家庭衝突、社會連結斷裂、疾病干擾等因素墜落街頭，身心狀態又更加惡化，急需一個穩定的居所進行身心修復，而潭馨園的收容輔導便是希望能及時接住她們，作為她們邁向自立生活的重要墊腳石。

服務對象們帶著積累已久的困境而來，例如財務、成癮、精神症狀困擾等，這些往往導致生活及工作上的不適應，像是欠缺職場應對能力影響工作穩定，或因身心疾病難以媒合工作等，潭馨園連結所需資源，透過陪同就醫、就業輔導、法律扶助、福利申請、生活教育、財務管理、心理諮商、培力計畫等，陪伴她們走出困境，提升整體生活品質。

服務對象自立租屋後，芒草心將繼續一年的追蹤關懷，以延續輔導成果，確保在大姐們因個人或環境的變動而產生新困境時，能及時接住她們。潭馨園目前的4位畢業生，都持續努力工作與生活，維持穩定租屋。

潭馨園開辦一年餘，為了精進服務效能，芒草心、台塑企業暨王長庚公益信託亦與專家學者檢討，建立成效指標，以掌握服務對象改變現況，並及時提供改善建議，希望小而美的潭馨園能持續精進服務的深度與廣度。2021年在台塑企業暨王長庚公益信託的持續贊助下，攜手邁向第二年的合作，今年規劃與心理師、「台灣夢想城鄉營造協會」合辦不同主題的團體及課程，希望能增進服務對象間正向溝通的經驗、自我覺察及提升內在動力，再搭配原有的支持與輔導，我們將繼續陪伴經歷磨難的女性無家者們邁向更穩定的自立之路。

(中時 )