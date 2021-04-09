去年沒有颱風，今年是台灣52年來降雨量最少的1年，西部5縣市水庫蓄水率創新低，陷入缺水危機，遠東百貨包括新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百都在缺水警戒範圍，遠百即日起以買水和使用免洗餐具來因應。

遠百以目前正在進行美麗購物節的台中大遠百為例，因位在國道一號以東在供5停2範圍之中，6日和7日都限水，目前除了向台水公司購水，餐廳與美食街權宜之計使用免洗餐具，部分景觀蓄水也暫時減少用水。

(中時 )