因應限水政策 遠百買水、餐廳用免洗餐具 17:472021/04/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 限水地區的遠東百貨買水。（圖／郭家崴） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年沒有颱風，今年是台灣52年來降雨量最少的1年，西部5縣市水庫蓄水率創新低，陷入缺水危機，遠東百貨包括新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百都在缺水警戒範圍，遠百即日起以買水和使用免洗餐具來因應。 遠百以目前正在進行美麗購物節的台中大遠百為例，因位在國道一號以東在供5停2範圍之中，6日和7日都限水，目前除了向台水公司購水，餐廳與美食街權宜之計使用免洗餐具，部分景觀蓄水也暫時減少用水。 (中時 ) #遠百 #免洗餐具 #買水 #餐廳 #限水 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 日月潭清除大量廢棄物 淨潭作戰成果曝光 - 生活 大甲媽遶境9日起駕 交管看這邊 - 生活 李義祥慘了 運安會：怪手行車記錄器也曝光 - 生活 高雄夜市牛排麵換蛋 澎湃畫面引4千人狂讚：太佛了 - 生活 停水1天鄰居敗光水塔 求借浴室洗澡他開門一看傻爆眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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