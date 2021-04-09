品冠上月赴大陸工作，日前剛結束14天隔離，開心說：「終於出關了！短短的14天，讓我對窗外的陽光明媚、花紅柳綠更加嚮往。來好好感受一下上海的味道。」也讓他興奮的趕緊去呼吸外界的新鮮空氣。他離家多時，很想念在台灣的老婆、兒女，每天都視訊聯繫，他之前在台每天都陪伴兒女讀書、練琴，現在雖然人在大陸，他仍遠端盯著兒女彈鋼琴、複習課業，十分是位盡職盡責的父親。

品冠不只疼愛家人，很照顧身邊友人，品冠的好友「張三李四」團長張三近期赴大陸杭州工作，事前擔心出國工作狀況，致電品冠請教當地隔離細節，讓張三相當感動，品冠叮嚀要多帶一些吃的乾糧及防無聊的電動玩具，也可以買運動類相關的遊戲機，在隔離時順便減肥。

而品冠時隔1年多才赴大陸工作，一出關後，見了常住上海的高中同學，及熱情朋友招待吃許多上海的美食，包括嗆蟹、酸菜魚、紅燒肉等。他本周日前往杭州上大陸歌手薇婭直播，表示終於有機會一起現場合唱新歌〈愛你需要練習〉，隨後到北京，廣州工作，預計5月底返台，他緊接著忙籌備將在7月16日舉辦「2021讚聲演唱會」。

(中時 )