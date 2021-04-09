效力西武獅的台灣野手吳念庭本季首度面對羅德，擔任先發第五棒、一壘手，雖然他前3打席沒有貢獻，不過8局上半滿壘大好機會敲出安打，一棒為球隊攻回2分，下一棒愛斗趁勝追擊，敲出單場第2轟，也是一發逆轉3分彈，西武獅最後以7比4贏球。

剛上一軍就繳出好表現的吳念庭獲得關注，他今日面對羅德隊在先發名單中，這也是他本季首度對決羅德，只不過前3打席遭到羅德先發投手二木康太壓制，分別以三振、游擊飛球、右外野飛球出局。

而前7局西武獅只以愛斗的左外野陽春砲攻下1分，羅德面對西武獅先發投手高橋光成，4局有山口航輝2分彈超前比數，5、6兩局各拿1分，7局結束羅德還以4比1領先。

西武獅沒放棄，在7局上半攻下大局，羅德剛換上中繼投手小野郁，連丟2保送、1觸身球讓西武獅攻佔滿壘，吳念庭在1人出局、滿壘時上場，面對156公里火球敲成中間方向巧妙安打，此安仍助西武一棒打回2分，下一棒愛斗敲出此戰第2轟，同樣面對速球敲出3分炮將分數逆轉成6比4。

9上西武再靠森友哉適時安打添加1分，最後西武就以7比4贏下勝利，此戰吳念庭4支1，有2分打點，打擊率略降到3成08，而愛斗則是4支2，安打都是全壘打，個人攻下4分打點，目前在洋聯戰績仍居第2，僅次樂天金鷲。

(中時 )