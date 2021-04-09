吳宗憲（憲哥）和KID（林柏昇）主持的中視、三立實境外景節目《綜藝玩很大》，本週再次推出「兄弟旅行團」企劃，但來賓卻跌破大家眼鏡，找來身為雲林在地人的黃鐙輝，以及吳宗憲兒子鹿希派，父子倆人看到賽制之後，吳宗憲激動喊：「我跟我兒子去『兄弟』旅行團！這樣像話嗎？」鹿希派也直呼：「他是我爸拔捏！」還表示跟家人出來錄影連女來賓都沒有，怎麼有動力。

節目首次前往雲林西螺，抵達知名地標西螺大橋拍攝時，縣長張麗善也帶著吉祥物歡迎眾人，引起許多當地鄉親熱情圍觀。4人做好迎接關卡的準備，製作單位卻端出2盤螺肉，要大家在西螺大橋前「吸螺」，如此無厘頭的任務讓KID傻眼，直呼第一次看到節目這樣做，超級荒謬，節目中的開車環節，KID總是自告奮勇擔任司機，但也總被坐在副駕駛座的吳宗憲嫌棄是「瓠仔」駕駛，開車概念不好。這次在西螺尋找任務地點時，原本乖乖遵守路人指路的方向，吳宗憲卻要靠直覺，出聲指示冒險轉彎走小路，沒想到也因此迷了路，慘被兒子鹿希派吐槽說：「這個地方已經繞了5圈了欸！」

(中時 )