張志豪再見2分砲！幫助中信兄弟以5比3取得勝利

中信兄弟與統一獅之戰相當激烈，獅隊原本先取得3分領先，不料6局下半獅隊捕手陳重羽發生失誤，反讓兄弟追平比數，兩隊平手進入延長賽，10局下半張志豪對獅隊守護神敲出再見2分炮，兄弟才以5比3贏球。

前5局雙方呈現投手戰，萊福力前5局只被蘇智傑敲安，兄弟也沒能從猛威爾手中得分，6局上半獅隊突破萊福力，蘇智傑敲出2分打點二壘打，接著吳桀睿也敲適時安打，獅隊此局攻下3分。

下半局兄弟則靠周思齊代打追回2分，下一棒岳政華扮演關鍵角色，原本他要被三振，但捕手陳重羽沒有確實接捕，一開始岳政華愣了一下，但看到捕手要觸殺他開始奔向一壘，奔跑時腳還將陳重羽手上的球踢飛，陳重羽趕緊撿球傳往一壘卻傳歪，這個傳球失誤讓三壘上的周思齊回本壘攻下追平分，陳重羽面色尷尬。

陳重羽這個失誤讓獅隊丟掉領先優勢，也讓比賽逼進延長賽，雙方投手都能有效壓制對手，直到10局下半獅隊派出陳韻文，兄弟找到突破口，陳子豪敲安後靠犧牲觸擊上到二壘，2人出局後張志豪敲出右外野方向再見全壘打，一棒打下2分結束比賽，這也是他生涯第2支再見轟，統一獅本季對兄弟4場比賽還沒贏過，相當不順。

此戰相當關鍵，賽前統一獅還是戰績第一，不過此戰統一獅輸球、另一地樂天打敗味全龍，獅隊排名直接掉到第四，目前由樂天暫居戰績龍頭，富邦悍將與兄弟雖沒有勝差，不過勝率些微落後並列第二，味全龍則墊底。

周思齊代打展現老將價值！先敲出二壘安打送回壘上兩名隊友，再靠著不死三振回到本壘拿下追平分！

(中時 )