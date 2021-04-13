NVIDIA（輝達）13日宣布推出適用於次世代筆記型電腦、桌上型電腦和伺服器的八款全新NVIDIA Ampere架構GPU，讓專業人士在不犧牲品質或時間的情況下，可以在任何喜歡的地方工作。

使用全新的NVIDIA RTX GPU，藝術家可以創造出令人讚嘆的3D場景、設計師可以即時反覆修改出絕美的建築結構，而工程師則可以在任何系統上創造出突破性的產品。

NVIDIA專業視覺化部門副總裁Bob Pette表示：「混合工作模式是新的常態。採用NVIDIA Ampere架構的RTX GPU，為來自任何裝置且嚴苛的作業負載提供強大的效能，因此人們可以在任何需要工作的地方提高工作效率。」

用於桌上型電腦的全新NVIDIA RTX A5000及NVIDIA RTX A4000 GPU，採用全新的RT Core、Tensor Core和CUDA Core，可將處理人工智慧（AI）、繪圖與即時渲染的速度，提升到較前一代產品的兩倍水準。

對於時常出門在外、需要使用輕薄機型的專業人士來說，全新的NVIDIA RTX A2000、NVIDIA RTX A3000、RTX A4000和RTX A5000筆記型電腦GPU，在不影響移動的前提下，可提供加速處理各項作業的效能。這些產品包含了最新一代的Max-Q和RTX技術，並且得到NVIDIA Studio生態系的支援，其中包括獨家驅動程式技術，能夠強化創意應用程式的效能和可靠性，並達到最佳水準。

針對資料中心則推出全新的NVIDIA A10 GPU和A16 GPU。A10 GPU讓設計師和工程師享受較上一代虛擬工作站2.5倍的效能提升；而A16 GPU則是提供高達兩倍的使用者密度，不僅總持有成本更低，虛擬桌面基礎架構的體驗也較前一代更好。

A10與A16 GPU結合NVIDIA RTX虛擬工作站（vWS）與NVIDIA虛擬PC（vPC）軟體，可以提供更強大的動力、記憶體和速度，提升從繪圖和AI到虛擬桌面基礎架構（VDI）的所有工作流程。這麼一來用戶就能擁有更多時間專心工作，以提高效率與生產力。

機車、雪地車、ATV及電動車製造商Polaris，也是採用RTX A5000的客戶。Polaris 3D／CGI部門負責人Erick Green表示：「當我們需要為最具大膽創新的車輛評估新的概念時，速度將決定一切，而NVIDIA RTX A5000確實能滿足我們的需求。在Octane Render中基本的視埠渲染速度非常驚人，足足快了五倍，也讓我們嘗試過往從未試過的功能。」

全新NVIDIA RTX GPU採用最新一代NVIDIA RTX技術，加速處理繪圖、光線追蹤、AI及運算作業。全新RTX筆記型電腦GPU亦加入最新的NVIDIA Max-Q技術，為專業人士打造新一代功能強大的輕薄型筆記型電腦。

此外，RTX技術支援NVIDIA Omniverse，這是唯一能為複雜的3D作業環境，提供高效能且精準符合物理原則的模擬結果，以及真正的即時光線和路徑追蹤渲染結果的平台。

(工商 )