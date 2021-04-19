遠傳5G網速繼榮獲兩大國際行動網路調查權威Speedtest、Opensignal認證2020 Q3、Q4 5G網速全台第一後，根據Ookla進行最新的Speedtest 2021 Q1實測分析數據，遠傳蟬聯台灣5G網速冠軍！遠傳「5G下載速度」以361.48Mbps奪冠，除了大幅領先台灣5G網速中位數282.53Mbps，相較遠傳上一季5G網速315.45Mbps也有穩定提升。遠傳目標年底5G涵蓋率達全台9成人口，讓每位用戶都能享受最好的4G+5G全網體驗。

根據Opensignal 4月15日公布2021 Q1「全球5G用戶體驗報告」，台灣「5G下載網速」以平均309.9Mbps榮登全球第二，相較2020年Q3獲全球第四名、Q4獲全球第三名，成績再度前進一名！此外，台灣「5G高峰下載網速」以平均845.9Mbp躍居全球第三名；「5G與4G下載網速差距」達8.6倍，榮登全球第三名。遠傳以AI大數據技術優化網路，助攻台灣坐穩全球5G網速前段班！

遠傳「全台第一5G網速」助攻台灣5G網速躍身全球第二！（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

根據Opensignal公布「全球5G用戶體驗報告」，「5G與4G下載網速差距」達8.6倍，榮登全球第三名。遠傳以AI大數據技術優化網路，助攻台灣坐穩全球5G網速前段班！（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

遠傳5G建設穩紮穩打，堅持全力發揮5G高速特性，提供用戶兼具網速、涵蓋率的優質網路。運用AI大數據分析進行「基地台選址」，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，讓每一座5G基地台均發揮最大效益。採用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing)與4G+5G全網優化技術，充分發揮遠傳的頻譜效益，全面提升上下行速率，提供用戶暢快的網路體驗。

遠傳全台已建置6000站5G基地台、涵蓋率近7成，六都涵蓋率超過8成、其中台北市涵蓋率更超過94%，目標年底5G涵蓋達全台達9成人口，並將提供5G NR CA服務，網速再升級，引領每位用戶都能享受更好的5G飆網體驗。

根據Opensignal 2021 Q1「全球5G用戶體驗報告」，遠傳電信以最快5G網速奪下第一。而中華電信則是在平均網路表現上奪下71.73分，成為2021 Q1網路速度表現最佳的行動通訊業者。以手機來看，Sony Xperia 1 II 5G寫下最快平均網速（181.93 Mbps)，而蘋果品牌手機則是在手機製造商中取得最快平均網速表現(82.57 Mbps)；以台灣各城市表現來說，平均下載網速台中以83.35 Mbps奪冠，台北的成績則是80.50 Mbps。

(科技)