日媒報導，今天傳出日本電信電話公司（NTT）將攜手富士通公司，在研發新世代通訊規格6G所必需的「光通訊技術」進行業務合作，希望反轉日本在5G劣勢，強化6G國際競爭力。

日本經濟新聞報導，NTT將跟富士通聯手研發新世代通訊規格6G所必需的光通訊技術IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，創新光學和無線網路）；雙方將在富士通擅長的光學技術與資訊處理等領域進行合作。

NTT與富士通面對日本在通訊領域海外市場處於劣勢下，正加緊腳步透過研發新世代技術反轉劣勢。

目前已知NTT跟富士通將於本月26日舉行記者會對外宣布，NTT社長澤田純與富士通社長時田隆仁都將出席。

為了讓6G能在2030年代進入實用階段，全球通訊公司及通訊設備製造廠都競相開發。NTT以IOWN作為6G技術構想，希望研發出耗電量是現在的百分之一、傳輸量是現在125倍的新技術，核心概念是融合光訊號與電氣訊號的「光電融合技術」。

NTT跟強項在光學技術領域的富士通合作，將研發可使用光電融合技術的機器等設備。

NTT已在2020年6月跟日本電氣公司（NEC）進行資本合作。NTT以光通訊技術進軍全球作為目標，因此對未來抱有危機感，不光是要強化研發通訊技術，到產品問世前，如果不能跟通訊設備製造商團結一致研發的話，就無法在全球競爭中獲勝。

TBS電視台報導，中國在全球5G市場逐漸趕上先進國家，日本則在5G處於劣勢；因此，NTT和富士通聯手，希望能在6G時代提高日本在全球的存在感。

(中央社)