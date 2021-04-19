德國綠黨擬角逐總理大位 德債殖利率攀至逾7周新高 22:252021/04/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國將於9月26日舉行大選，德國綠黨推出候選人角逐總理大位，可望帶來更多財政刺激，激勵德國10年期公債殖利率勁升至2月底以來最高紀錄。綠黨提名共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人後，德債10年期殖利率揚升至負0.225％，升至逾7周新高水準。荷蘭安智銀行（ING）分析師指出，至少綠黨有機會加入執政聯盟，而且可能推出更多財政刺激。 人幣升穿6.51 在岸價收升113點 新潤去年每股大賺3.45元 股利擬配發1.75元 (工商 ) #德國 #綠黨 #總理 #候選人 #財政刺激 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 除息行情升溫 本周挑戰17,500 04:102021/04/19 財經要聞 油金雙漲 油價周漲幅3月來最猛 04:102021/04/18 財經要聞 《類股》鋼市熱爆 漲停秀不停 11:262021/04/19 財經 《半導體》空壓不散 台積電續跌 10:522021/04/19 財經 《金融》外資重北輕南 東北亞雙雄連三週吸金 16:152021/04/19 財經 新加坡政府基金 躍元大金股東No.5 04:102021/04/19 金融．稅務 電子股接棒 法人喊台股衝萬八 04:102021/04/19 社會新聞 《盤後解析》鋼鐵尬航運 漲逾百點再登高 15:072021/04/19 財經 《盤中解析》傳產帶頭衝 大盤續攀峰 12:002021/04/19 財經 美團擬配股及發換股債 籌逾777億港元 21:452021/04/19 財經 《國際金融》華爾街大多頭：標普到7月再漲8％ 上看4,500點 11:092021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 《通信網路》Q2比Q1好 萬泰科股價攻頂創逾13年來新高 - 財經 - 時報資訊 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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