德國將於9月26日舉行大選，德國綠黨推出候選人角逐總理大位，可望帶來更多財政刺激，激勵德國10年期公債殖利率勁升至2月底以來最高紀錄。綠黨提名共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）為總理候選人後，德債10年期殖利率揚升至負0.225％，升至逾7周新高水準。荷蘭安智銀行（ING）分析師指出，至少綠黨有機會加入執政聯盟，而且可能推出更多財政刺激。

(工商 )