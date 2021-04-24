歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，7月底前將能取得足夠數量的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，為7成歐洲成年人接種。

法新社報導，范德賴恩先前設定的目標是9月底，不過她在訪問正加速生產輝瑞/BNT疫苗的比利時工廠時，宣布這項新目標。

范德賴恩：「我有信心會有足夠的疫苗，並在7月為歐盟7成的成年人接種。」

范德賴恩表示，歐盟將在「未來幾天」與這家公司簽訂新合約，要為2022和2023年再訂購18億劑的第2代疫苗。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發採用信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗，雖然價格高於他廠，但能適應未來的變種病毒。

歐盟執委會為27成員國聯合採購疫苗的努力，一開始因交貨量不足而不順利，尤其是來自英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗。

范德賴恩今天在與輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）的聯合記者會上，感謝輝瑞及其位於比利時東北部皮爾斯（Puurs）的分包商，在加強供應上的「巨大努力」。

范德賴恩說：「因此我們已在1月初就第2份合約談判，以加速疫苗配送。」

與此同時，歐盟執委會正擬定計畫，要對未能達到交貨量目標的阿斯特捷利康公司採取法律行動。

(中央社)