巴西病逝人數破40萬大關 國會調查總統疫情處理 07:212021/04/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴西衛生部通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人數今天突破40萬大關。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西衛生部通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人數今天突破40萬大關。 巴西目前正努力取得足夠的疫苗，國會正在調查總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府是否加劇國內疫情危機。 巴西衛生部通報，過去24小時新增3001起死亡病例，全國累計40萬1186人病歿，病逝總數在全球僅次於美國。 專家警告，由於疫苗接種緩慢，加上寬鬆的社交限制，巴西每日疫情在未來幾個月恐仍將居高不下。（譯者：陳正健）1100430 世衛官員警告 印度疫情危機可能發生在任何地方 小三通重啟否 陸委會還在研議中 (中央社) #巴西 #40萬 #疫情 #衛生部 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國旅大爆發 綠島汙水量創3年新高 04:102021/04/30 地方新聞 國富淨額攀新高 每戶資產破1,500萬 04:102021/04/30 財經要聞 華航染疫6機師住過 首例防疫旅館主管確診 應是第二波傳染 04:102021/04/30 焦點要聞 屁股爛成大洞 安養機構疑疏失 04:102021/04/30 地方新聞 我贈150台製氧機 助印度抗疫 04:102021/04/30 國際大事 台北版寄生上流 167獨老蝸居 04:102021/04/30 地方新聞 高唱〈回不去了〉 趙傳鬆口恢單 04:102021/04/30 娛樂新聞 與案1112無罩熱舞 90人得隔離 04:102021/04/30 焦點要聞 國內疫情升溫 陳時中：防疫暫不加嚴 04:102021/04/30 財經要聞 股巿漲 家戶資產年增53萬元 04:102021/04/30 財經焦點 大陸反食物浪費立法 盯上吃播 04:102021/04/30 焦點新聞 國際熱門新聞 就要讓凱特幸福 哈利無私犧牲梅根 - 國際 《經濟學人》認證：台灣是地表最危險之地 一張雷達圖曝緊張情勢 - 國際 暴瘦22公斤像骷髏頭 俄異議領袖納瓦尼駭人影像首曝光 - 國際 - 中央社 影》以色列篝火節看台突倒塌 釀人踩人慘劇至少38死逾百人受傷 - 政治圈 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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