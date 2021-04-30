巴西衛生部通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人數今天突破40萬大關。

巴西目前正努力取得足夠的疫苗，國會正在調查總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府是否加劇國內疫情危機。

巴西衛生部通報，過去24小時新增3001起死亡病例，全國累計40萬1186人病歿，病逝總數在全球僅次於美國。

專家警告，由於疫苗接種緩慢，加上寬鬆的社交限制，巴西每日疫情在未來幾個月恐仍將居高不下。（譯者：陳正健）1100430

(中央社)