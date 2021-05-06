美中貿易戰、新冠疫情衝擊，外貿協會進行首份「供應鏈布局現況調查」，發現國內廠商過去2年有3成6比例完成產線挪移，而未來三年(2021~2024)想調整的更躍升至4成3，顯示供應鏈重組局不僅沒停止，面對全球變局還更積極。而且其中竟然有超過半數想回流台灣，越南與中國則續居布局二、三名，但比例則都下降。

這份調查是去年11到12月進行，貿協共訪問541家國內廠商業者，統計過去2年，已有36％廠商已進行生產線調整，其中最多回台(28％)，其次為越南(17.1％)與中國大陸(16％)。

進一步調查未來3年產業布局，表示仍要進行生產調整的有43％，比例更高。其中想回流台灣比例竟然跳升至53％，比例過半。其次選擇還是越南，有12％，第三是留在中國，占比8.2％，兩者比例都下修。至於台美關係火熱的氛圍時刻，想赴美投資布局的比例也由過去2年3.3％行動，升至4.7％。

如果區隔產業大小看，上市櫃大型企業有超過半數，約52％過去2年完成產業調整，相對中小企業只有32％去做。未來3年，大型企業仍有近半數49％想動，值得注意的是，中小企意願大幅上升，有43％表示規劃調整或遷移供應鏈。

以產業來看，未來3年上市櫃大公司，想進行調整比例最高是「資通與視聽產品」，高達57％，接續為「機械與零組件」、「電子零組件」，都有5成。至於中小企業，布局意願最強的是「汽配零件」，將近6成，其次「紡織」與「機械與零件」。

貿協表示，這份調查顯示上市櫃公司面對全球供應鏈重組，比較採取積極態度進行生產布局調整，尤以資通與視聽產品業行動最強。而中小企業相對過去2年比較採取保守觀望，但面對供應鏈重組已成為不可逆趨勢下，接下來調整供應鏈意願也明顯增強。

至於地點，貿協指出，不管大型與中小企業，增加台灣生產策略都是首選，其次對越南仍有偏好，也可看出不少台灣企業對中國市場還是據依賴性。

(中時 )