中光電(5371)公布第1季財報，單季營收100.23億元，季減13％，年增2成，營業利益0.78億元，歸屬母公司業主淨利3.86億元，季減7％，但比去年同期505萬元大幅增加，每股盈餘0.93元，優於去年同期0.01元。公司將於明天召開線上法人說明會，說明第2季展望。

中光電影像產品第1季出貨量約19.6萬多台，合併營收約29.07億元，分別較上季衰退9％、5％，主要缺料、航班不穩影響，相較於去年同期，各類燈源及應用別產品線出貨成長分別大幅成長16％、8％。4月因3月季底基期較高，且缺料嚴重將導致出貨遞延，預期整體出貨量將減少，但整體第2季在宅經濟及運動賽事帶動需求增加，工程機種復甦，第2季整體出貨量可望較第1季成長2成。

節能產品第1季合併營收約51.14億元，出貨量約1,251.8萬片，分別較上季減少7％、1％，主要因TV出貨數量限於海運貨櫃不足，而無法滿足訂單需求。4月節能產品整體出貨量在面板零組件缺料的影響下，與3月呈現持平。

(時報資訊)