中華經濟研究院公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）各上升至68.7及60.1，雙雙創新高，且對未來六個月展望指數也各上揚至79.0及67.8，雙雙來到2012年7月創編以來新高，顯示製違業及非製造業的看法均延續樂觀不變。

中經院院長張傳章表示，4月經季節調整後的PMI已連續六個月維持在60以上的擴張速度，指數躍升6.0至68.7，為2012年7月創編以來最快擴張速度，其中新增訂單與生產數量指數的大幅攀升，為PMI創高的主因之一。五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

張傳章說明，經季調後的新增訂單與生產指數皆已連續十個月呈現擴張，且指數分別躍升11.1與11.7至71.6與70.9。新增訂單指數為創編以來最快擴張速度，人力僱用數量指數攀升4.8至63.8，也是創編以來最快擴張速度。及疫情趨緩後供給跟不上需求回溫，搶料缺貨持續，供應商交貨時間指數已連續四個月維持在70以上的上升速度，且指數續揚0.1至74.8，為創編以來最快上升速度。

製造業持續拉高庫存，未經季節調整存貨指數連續四個月擴張，指數續揚2.4至62.3。原物料價格指數已連續第二個月維持在90以上的上升速度，指數來到90.1。未完成訂單指數上揚2.6至71.5。新增出口訂單與進口原物料數量指數分別攀升1.8與1.5至69.8與68.1。除原物料價格指數外，均是創編以來最快擴張速度。

尤其製造業未來六個月展望指數連續四個月維持在70以上的擴張速度，且指數續揚0.2至79.0，為創編以來最快擴張速度。六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業、電子暨光學產業、交通工具產業、食品暨紡織產業、基礎原物料產業與化學暨生技醫療產業。

張傳章指出，4月未經季調的NMI指數連續11個月呈現擴張來到60.1，為2014年8月創編以來最快擴張速度。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。八大產業中有七大產業擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業、零售業、金融保險業、批發業、運輸倉儲業與教育暨專業科學業。僅住宿餐飲業呈現緊縮。

(工商 )