台股今重挫逾300點，3大法人同步賣超；但微星(2377)股價今天逆勢再創波段高，以188元作收，盤中一度站上200.5元，創近21年來新高價。內資法人將微星目標價上修至256元。

微星首季單季營收480.1億元，季增68.4%，年增14.6%，毛利率19.1%，營業利益50.0億元，季增130%，年增222.0%，稅後淨利 41.7億元，EPS 4.94元。首季主機板出貨量約325萬片，季增6.6%、顯示卡出貨量約205萬片。營運成長受惠主機板及顯示卡需求強勁、產品漲價效應以及搭載RTX 30系列GPU的高階新款電競筆電陸續推出。再加上市場上顯示卡產品供不應求，漲價幅度優於先前預期，因此帶動首季毛利率及整體獲利大幅跳升。

法人指出，2Q顯示卡及NB相關零組件仍存在缺料情況，將導致供貨較不順暢，因此略為下修2Q顯示卡及筆電產品出貨量預估。不過研考量產品漲價幅度優於預期，且電競及挖礦市場依舊供不應求，有助於維持產品單價維持高檔，因此營收將維持季持平水準，2Q營收仍可望季增正成長。毛利率因顯示卡漲價效應持續發酵，2Q毛利率可望上修至19.4%，稅後EPS挑戰5元。

(時報資訊)