（金管會保險局副局長張玉煇。圖／魏喬怡）

母親節將至，金管會6日提醒各位辛勞的母親在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口。金管會保險局副局長張玉煇指出，除了從一般的人壽、傷害、健康或年金保險中獲得所需的保障外，還可適時投保專為女性設計的婦女保險，給自己更完善的照顧。張玉煇指出，目前市場上推出的健康保險商品，除了因懷孕所生之相關特定疾病、醫療行為所必要之流產及剖腹產外，多會將「懷孕、流產或分娩及其併發症」予以排除不予承保。但部分保險公司特別為女性消費者設計的婦女保險，其與一般的壽險、健康險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

張玉煇表示，由於婦女險內容多元，消費者投保前應確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等。

第二，張玉煇表示，壽險公會網站已有建置保障需求分析及退休需求分析試算軟體供民眾評估自身保障額度是否足夠，媽媽們亦可於各壽險公司及壽險公會網頁所建置的「保障型保險商品專區」查詢各公司提供保障型保險商品類型、購買通路等資訊。

如需進一步瞭解特定商品之保單條款內容及簡易費率資料，可再於保發中心網頁的保險資料庫項下查詢，藉由比較瞭解各公司提供保險商品情形及商品內容概況等，以完整規劃所需之保險保障。

第三，張玉煇提醒，因為每個媽媽的經濟狀況都不相同，投保前仍需要充分瞭解自身的需求並衡量經濟能力，以避免買到不適合或是無法負擔的保險商品，並定期檢視所投保之保險商品及保險需求，完整規劃保險保障。

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