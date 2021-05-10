半導體通路龍頭大聯大（3702）4月合併營收達663.73億元，月減2.54％、年增19.04％，締造單月歷史次高；今年以來累計合併營收為2,434.87億元，較去年同期成長30.35％。

隨筆電、PC、手機、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺，半導體晶片及相關電子零組件需求持續強勁，大聯大全年營運樂觀可期。公司4月底時也宣布將配發3.1元現金股利，創下歷年新高，以10日收盤價51.2元計算，隱含殖利率高達6.05％。

(工商 )