中央疫情指揮中心今天公布蘆洲新增本土病例足跡，某獅子會成員染疫並參加餐會，匡列居家檢疫人數達115人，市府對新莊蘆洲兩地昨天和今天進行兩波全面性消毒。

中央流行疫情指揮中心今天公布新北蘆洲1起武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例足跡，5月4日晚上到晶華亭餐廳（新莊區中港路199號）、5月6日約下午4時至5時30分到來來按摩蘆洲長安店（蘆洲區長安街116號），晚上到大風車婚宴會館（蘆洲區集賢路395號）。

根據媒體報導新北市某獅子會內部信件內容，某成員已確診武漢肺炎，4月28日至5月9日曾與他接觸者需自行留意相關症狀，他也對於未做好防疫措施向全體成員致歉。

由於染疫個案參與餐會並曾在舞台上和多人歡唱，使得初步匡列居家檢疫人數達115人，市長侯友宜今天下午召開防疫應變會議後表示，昨晚得知後就於新莊和蘆洲全面進行噴消，今天也再派員執行。

依病例足跡來看，晶華亭宴會廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車海鮮婚宴餐廳等店家都停止營業，晶華亭宴會廳人員接受電訪表示，今天早上接到通知，中午和晚上暫停營業，進行消毒作業，明天即可恢復正常營業；員工健康狀況沒有異常；大風車海鮮婚宴餐廳許姓經理今天接受電話訪問表示，今天一大早接到通知，便停止營業並進行消毒作業，明天即可恢復正常營業；平常就會用漂白水、消毒水進行消毒。

(中央社)