新冠肺炎疫情升級，民眾施打疫苗意願大幅提升，南投醫院13日超過175人施打，下周一更有330人預約；南投醫院院長洪弘昌，鼓勵民眾施打疫苗，保護自己也保護別人。

依據疾管署公告，目前公費疫苗接種對象，已開放至第8類，醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、特殊情形必要出國者、維持治安必要人員、機構及社服照顧系統人員及其受照顧者、維持國家安全必要人員及65歲以上長者。

南投醫院為避免群聚，在院區中庭等戶外空間，進行疫苗接種服務；洪弘昌提醒民眾，接種疫苗前，應與醫師討論評估相關風險，疫苗施打後，應在醫院停留30分鐘後再離開，接種後可能會出現發燒、肌肉痠痛及注射部位疼痛等症狀，約1-2天會緩解，若持續不適，建議回診並告知醫師曾接種疫苗。

接種疫苗後，需要時間產生保護性抗體，因此即使完成疫苗施打，仍應遵守防疫措施，戴口罩、勤洗手、避免出入人多擁擠場所，保持安全社交距離，全民齊心共同抗疫。

(中時 )