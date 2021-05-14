人生第一份工作做到底，三商美邦人壽預定新任總經理陳宏昇，是三商壽長期培養的接班人選，陳宏昇表示上任後將朝三方向努力，即追求穩定成長、提升清償能力；落實公平待客；持續以業務員為主的專精通路。

59年次的陳宏昇應是目前兆元以上大型壽險公司中，最年輕的總經理，1996年加入三商壽，是其人生第一份工作，自此25年都在同一家公司，一路從基層升上總經理，歷經精算部、商品部主管、財務長，兼管投資、多元通路等職務歷練，在商品開發、業務行銷、投資管理及精算財務都有一定的經歷，是三商壽有計畫培育的接班人才。

由於保險業將在2026年初接軌國際保險財會IFRS17，屆時將是極大的轉變，壽險精算人員將扮演極重要的角色，多家壽險公司總經理亦都具備精算或財務背景，三商壽表示，陳宏昇具備FAIRC(中華民國精算師)、FSA(北美精算師)、FRM(財金風險管理分析師)及CFA(特許金融分析師)等專業證照，亦有經營實戰經驗，因此董事會對陳宏昇抱有極大期望。

陳宏昇亦揭露自己上任後的三大努力方向，一是追求穩健成長、提升清償能力。即要厚植穩健財務體質，符合金管會要求的各項清償能力指標，及未來順利接軌IFRS17和ICS，是目前首要之務。

二是落實公平待客。陳宏昇認為「公平待客」的「客」應是廣義的包含客戶、員工和股東。信守對客戶的承諾，要優化客戶體驗、提升公司淨值，維護股東權益外，同時也要打造互信、互助、互諒的工作環境，讓員工兼顧工作與生活平衡，為客戶、員工與股東創造更高的價值。

三是專精業務通路，擁有一萬多名業務員通路的三商壽，未來仍是會持續以業務員為主，在符合經營策略下，架構完整的商品線，解決客戶的保險需求。強化行銷及組織發展的E化支援，提升業務生產力，落實招攬規範，維護業務品質。

(工商 )