雙北疫情升級第三級警戒，民進黨發言人顏若芳今天表示，因應疫情關鍵時刻，中央黨部對於工作人員管理上，除了原本規範的配戴口罩、保持社交距離、嚴格要求黨工同仁落實個人及工作場所衛生管理外，自即日起實施辦公場域人流管制、各部門分流上班。

顏若芳表示，在遵守指揮中心防疫規範下，黨內的工作仍可維持正常運作，黨內相關會議包含每周三的中常會將改採線上視訊會議方式進行，常會後記者會仍將透過網路直播舉行，黨務運作不會有問題，同時避免群聚、減少人員接觸，降低可能的風險。

為保護媒體健康安全，她說，即日起除了原有的實聯制、手機掃描QR Code填寫健康聲明、量測體溫、手部消毒並全程佩戴口罩外，採訪空間僅開放10樓記者室、且採梅花座。顏若芳也呼籲，面對嚴峻的疫情考驗，希望全體國人共體時艱，嚴格遵守中央相關防疫指引措施，做好健康管理，一起度過這個非常時期。

(中時 )