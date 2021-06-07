MOSFET廠力士（4923）公告5月合併營收為9,575萬元，創下單月歷史新高，較上月及去年同期分別成長0.57％、98％；累計2021年前五月合併營收達4.39億元，較去年同期成長114％。

力士表示，5月營收再飆歷史單月營收新高，主要是因包括居家辦公、遠距教學等需求增加，帶動筆電、智慧型手機對於公司旗下MOSFET產品出貨暢旺，挹注公司合作之主要8吋晶圓代工廠及封測廠皆有良好的產能利用率。

力士進一步表示，今年以來除了受惠MOSFET漲價效應外，終端消費者的強勁需求也推升公司良好的接單動能，目前公司仍積極與策略合作夥伴開創新的商業模式、切入藍海市場，也憑著多年累積的power MOSFET之半導體製程技術開發與元件設計能力，縮小金氧半場效電晶體積體單元（Unit Cell）面積，創造其產品的電氣特性更好、提升MOSFET半成品的產能規模，有助力士全力搶攻更多MOSFET市場的份額。

展望2021年第二季，力士維持審慎樂觀看法。雖目前MOSFET市場供給已相當吃緊，且下半年即將進入傳統產業旺季，力士除了謹慎面對疫情不確定性的風險，並做好各項防疫工作準備外，就目前客戶需求來看，訂單能見度已再拉長，同時力士也積極尋找更多全球各地合作的封測廠，隨著主要客戶未來的拉貨力道持續增加，將帶動公司整體營運保持良好的成長動能。

此外，力士2020年擬配發每股1.08元現金股利，股利配發率高達1.83倍，董事會已於5月25日決議通過訂於6月22日為現金股利除息交易日、7月22日為現金股利發放日，以7日收盤價48.45元計算來看，現金殖利率仍高達2.23％水準。

(工商 )