任職僅3個月的大陸央行副行長李波，即將赴任IMF副總裁，也將成為繼朱民、張濤之後的第三名IMF中國籍副總裁。國際貨幣基金（IMF）微信公眾號29日消息，IMF總裁克里斯塔利娜．格奧爾基耶娃29日向IMF執董會宣布，提議任命李波出任副總裁一職，自2021年8月23日起生效。接替先前宣布將於8月22日卸任、同是中國籍的張濤。

在提議任命李波先生的聲明中，格奧爾基耶娃表示，49歲李波在中央銀行和法律方面擁有豐富的經驗。在他供職於中國人民銀行的14年間（2004年至2018年），李波先後在條約法律司、貨幣政策二司、貨幣政策司擔任副司長和司長。他曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架建構等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。2021年4月，李波重返中國人民銀行，擔任副行長。

李波還曾在中國多個公共部門任職，包括：2018年至2019年，任中華全國歸國華僑聯合會副主席；2019年至2021年，任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。

1999年至2004年，李波曾在美國達維律師事務所任專職律師。

李波大學部就讀於中國人民大學，並擁有波士頓大學經濟學碩士學位、史丹佛大學經濟學博士學位、和哈佛大學法學院的職業法律博士學位。

IMF目前的核心管理層為1位總裁，4位副總裁，第一副總裁為美國前財政部官員傑佛瑞．岡本。按照不成文傳統，國際貨幣基金總裁由歐洲人擔任，世界銀行行長由美國人出任。