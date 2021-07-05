花旗銀行5日公布「2021年下半年環球投資前瞻」報告，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管表示，隨著大陸政策緊縮已接近尾聲，下半年中國人民銀行在利率和貨幣政策上會傾向稍為溫和，中國股市下半年表現有望改善。從相對估值分析，中資股已接近值得吸納水平，符合國家政策的股份中長線都具吸引力。

香港信報報導，花旗指出，不論是中資或美國科網股，近期都面臨估值過高、資金流向、通膨及利率上升的擔憂、監管風險等因素，但相信調整過後前景仍然吸引。

美國將於2021年9月宣布縮減買債，花旗預計最快在2021年底啟動縮減買債，當市場有充分準備，可能在2022年底開始升息，但估計聯準會對升息的態度將維持審慎，升息步伐可能只是一次到兩次為止，而非進入升息周期。他指出，今次通膨升溫屬過渡性，只是價格在疫情過後追落後，屬正常現象。

另外，花旗銀行預計，香港2021經濟增長預測為6.2％，2022年為4.5％。