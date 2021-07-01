受新冠肺炎疫情影響，今年日月潭萬人泳渡可能停辦。（廖志晃攝）

新冠肺炎出現Delta變種病毒，而且疫情尚未明朗，南投縣兩大年度盛事，9月日月潭萬人泳渡、10月世界茶業博覽會，今年都有可能停辦；縣長林明溱表示，目前兩項活動仍依規畫籌備，最遲8月決定是否續辦，若疫情延燒不排除停辦。

日月潭萬人泳渡於1983年由前縣長吳敦義創辦，參與人數從起初的數百人，擴增加2萬多人的規模，其間，只有2005年因為龍王颱風來襲停辦1次；今年如果受疫情影響停辦，將是泳渡史上第2回。

今年逢苦旱，日月潭水位下降10多公尺，潭底浮現乾涸龜裂景象，當時，有人戲稱萬人泳渡可能要改成「萬人路跑」；但是經過幾波梅雨挹注，日月潭回到滿水位，卻因為疫情影響，使得往年6月就完成報名的泳渡，迄今還沒有開始作業。

日月潭萬人泳渡參與的泳客就有2萬多人，加上親友加油團，數萬人湧入帶來的旅宿、餐飲商機無限；林明溱表示，縣府持續觀察疫情的變化，最遲會在8月決定是否續辦，如果疫情仍未解除，不辦也沒關係，畢竟生命要緊。

南投世界茶業博覽會，到去年已連續舉辦11年，每年都在國慶日前後舉行為期約10天的盛會，去年增加巧克力咖啡節，總共吸引72萬人次到訪，創造的產值達1.7億元。

林明溱表示，茶博成為茶、咖啡及巧克力相關產業的展售平台，更媒合後續的交易，創造的產值非常可觀，業者也都很期待，不過，由於疫情變化難以預測，所以仍需審慎評估，如果萬人泳渡不能辦，茶博可能也辦不了。