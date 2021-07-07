828公投因疫情因素延至12月18日舉行，「不在籍投票」成立院討論話題。時力黨團今日於立院召開臨時記者會前發出聲明表示，時力版《公民投票法》修法版本已遞交立院，將增訂以移轉投票設計為核心的不在籍投票專章。

時力指出，不在籍投票規定是在2017年修正《公民投票法》時，即納入的規定，但迄今中選會所提出的「移轉投票」設計的不在籍投票專法，仍躺在行政院裡，出不了行政院大門。

時力說，這次的嚴重疫情，凸顯2019年民進黨所強修的《公民投票法》，成了僵化的現行投票日規定，也證明了能讓國人避免大規模移動的不在籍投票重要性。

時力表示，昨日已向立院遞交時力版的《公民投票法》修正草案，修正內容，內容包括「投票日規定修正回2017年版的彈性規定」、「增訂以移轉投票設計為核心的不在籍投票專章」。

時力解釋，這樣的做法是方便民眾，避免長距離移動，比方說，讓例如戶籍地在高雄，但旅居台北工作或生活的國人，可以申請移轉投票在台北投，以避免為了投票而跨縣市的防疫風險。

時力說，立院上午的談話會將處理國民黨團提出的臨時會議程，時力會和它黨溝通，爭取時力版的《公民投票法》修正草案納入臨時會議程中。

時力表示，除《公民投票法》修正草案，也另針對疫情期間租屋族所面臨到的租金壓力，建議將2個月內交租的時程延至4個月，對此已提出時力版的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案處理相關法令，希望也能納入臨時會議程。