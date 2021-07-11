美軍撤出阿富汗後，中亞情勢劇烈轉變，塔利班武裝團體已逼進中國新疆邊界，中國外長王毅近期將訪問與阿富汗有邊界接壤的3個中亞國家，準備與俄羅斯聯手應對阿富汗情勢變化，保護兩國在土庫曼、塔吉克和烏茲別克等3個中亞國家的利益。

據《美國之音》報導，塔利班武裝逼近中國新疆邊界後，阿富汗局勢如何發展直接影響周邊地區。在中亞擁有重要利益的中俄等國開始外交等行動應對阿富汗局勢變化。中國外長王毅將從7月12日到16日訪問土庫曼、塔吉克和烏茲別克，並出席上海合作組織外長會議以及上合組織與阿富汗聯絡小組會議。

王毅所訪問的這3個中亞國家全部都與阿富汗有邊界接壤，隨著阿富汗局勢的變化，中亞地區的安全與如何保護中國在當地的利益，都無疑將成為王毅中亞三國行將討論的關鍵議題。

報導說，塔利班目前已控制阿富汗85%的地區。在王毅將訪問的這3個中亞國家中，塔吉克與阿富汗長達1300多公里的邊界線幾乎全部被塔利班控制，有一千多名阿富汗政府軍已逃入塔吉克境內避難。由於塔吉克、阿富汗與中國在鄰近新疆的瓦罕走廊地帶有邊界接壤。塔利班武裝逼近中國新疆邊界後，中國將如何行動和應對，這將成為王毅這次中亞3國行被關注的焦點。

中國幾年前與塔吉克、阿富汗和巴基斯坦共同建立了4方安全機制，中國與塔吉克的安全合作十分密切。中國為塔吉克軍方提供了包括軍事在內的多種援助，同時在當地有更多政治和經濟利益，包括各種基礎設施建設與礦場，塔吉克因此也是欠中國債務最多的中亞國家。

報導指出，阿富汗與烏茲別克、土庫曼邊界上情況與塔吉克類似，這些中亞國家都開始向阿富汗邊界增兵，並撤走軍眷與家屬。過去中亞國家習慣與阿富汗政府軍打交道，現在塔利班接手後，這些30、40歲左右的戰地司令官沒見過和平生活，行事反復無常，讓這些中亞國家相當困擾。

這3個中亞國家同樣都是中國推動一帶一路項目的地區，為保護當地的經濟利益，中國可能派遣軍人或是掛著私人雇用武裝名義的部隊前往，但如此可能挑戰俄羅斯在當地的利益，因為長期以來中俄之間存在一項默契，即中國在中亞的活動主要集中在經濟領域，而安全則全部由俄羅斯主宰。但專家認為，塔利班曾多次訪問北京，雙方可能達成一致，塔利班可能不挑戰或威脅中國利益，以換取中國的投資和經濟好處。

俄羅斯中亞問題學者格羅津說，目前各方最擔心的就是阿富汗境內伊斯蘭國等極端組織的勢力將會壯大，這種威脅將會越出邊界影響周邊地區。中亞國家早已進行了各種準備，整個中亞地區正在軍事化，到處都能看到部隊與情報活動擴增，增購武器裝備與越來越多的演習和訓練活動。