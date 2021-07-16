中國外交部官網16日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間15日在塔什干會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中俄雙方要與國際社會共同努力，堅決抗擊兩種病毒：一是深化疫苗合作，抗擊新冠病毒。二是加強團結協作，擊退政治病毒。

拉夫羅夫強調，俄中是超越冷戰時期軍事政治同盟關係模式的新型國家關係。同時表達支持中方舉辦北京冬奧會，並深化在金磚國家、上合組織、聯合國等多邊架構內的合作，並就舉辦安理會五常峰會、防止外太空軍備競賽、維護國際生物安全、資訊安全等密切協調。

王毅說，不久前，習近平主席同普丁總統舉行重要視訊會晤，正式決定《中俄睦鄰友好合作條約》延期，並就此發表聯合聲明。中俄要以《條約》精神和聯合聲明為指引，堅定不移深化兩國全面戰略協作，深耕細作推進務實合作，進一步提升兩國關係水準。

王毅稱，當前，新冠疫情仍在全球蔓延，國際抗疫合作任重道遠。雙方要與國際社會共同努力，堅決抗擊兩種病毒：一是深化疫苗合作，抗擊新冠病毒。二是加強團結協作，擊退政治病毒。要繼續合力抵制利用疫情和病毒溯源搞汙名化、政治化的行徑，共同捍衛科學權威。

王毅表示，今年是上海合作組織成立20周年，中方願與俄方一道，弘揚「上海精神」，推動上合組織在下個20年實現更高品質發展，為維護地區穩定，促進共同發展作出更大貢獻。

王毅指出，中俄在世界反法西斯戰爭中付出重大犧牲，為成立聯合國作出重要貢獻。作為聯合國安理會常任理事國，雙方應從對歷史負責出發，堅定維護《聯合國憲章》宗旨和原則，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。

王毅強調，雙方應共同揭露形形色色的「偽多邊主義」，防止打著規則名義破壞國際秩序，堅定維護真正的多邊主義。

雙方應保持協調配合，旗幟鮮明地反對外部勢力干涉內政，共同反對搞集團對抗、開歷史倒車行為，維護好國際和平穩定。

雙方應在地區事務中深化協作，共同促進阿富汗回歸和平軌道，共同抵制充滿冷戰思維的「印太戰略」，共同促進亞太地區的和平發展。

拉夫羅夫表示，俄中關係處於歷史最好時期。正如雙方上個月發表的聯合聲明所指出，俄中關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式的新型國家關係。

一些國家熱衷於搞小圈子外交，只願聽自己喜歡聽的話，妄圖重建單極世界，俄中應共同予以堅決抵制。

拉夫羅夫指出，俄方支持中方舉辦北京冬奧會，願同中方深化在金磚國家、上合組織、聯合國等多邊架構內的合作，並就舉辦安理會五常峰會、防止外空軍備競賽、維護國際生物安全、資訊安全等密切協調。

俄也希同中方就中亞和亞太地區事務加強溝通協調，警惕所謂「印太戰略」對地區和平的破壞，共同維護地區和世界的穩定和繁榮。