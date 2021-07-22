2021亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)第二日論壇(Session)議程中，有關於「防疫能量整備」主題中，探討雖然新冠肺炎疫苗問世，但全球疫苗的分配仍然面臨挑戰，且各國法規監管單位批准的藥物及療法卻還很少，並要超前部署，更需厚植生技產業應變量能，面對下一波公衛醫療需求，未來仍有許多挑戰仍需克服。

美國奧瑞岡州州立大學全球健康中心主任紀駿輝(Chunhuei Chi)，從全球健康觀點分析新冠肺炎對各國社會、政府的影響，以及疫苗分配與接種實務遇到的挑戰；Syneos Health醫務長Jaime E. Hernandez，從生技產業角度，說明新冠疫苗和藥物開發在疫情中是如何加速；AZ新冠疫苗全球政策主任Paula Pohja-Hutchison，則介紹如何短時間開發量產、和非政府組織(NGO)及學術界合作，成為全世界最廣泛使用的新冠疫苗。

在生技防疫的未來展望，前中央研究院院長、沃爾夫獎(Wolf Prize)得主翁啟惠院士，以及中研院馬徹研究員，介紹最新的次世代廣效疫苗研發成果；安美睿(Amarex)總裁暨執行長Kazem Kazempour，介紹在疫情下的臨床試驗進行，將發生哪些變化；羅氏診斷(Roche Diagnostics)亞太地區產品經理Andrea Wijeweera，分享新冠快篩現在及未來所扮演的角色。